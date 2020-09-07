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هجوم لداعش يستهدف نقطة عسكرية بمحافظة ديالى العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، وقوع هجوم لداعش يستهدف نقطة عسكرية بمحافظة ديالى العراقية.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني أهمية استمرار الحوار بين بغداد وأربيل في إطار الدستور لحل الملفات العالقة بينهما.

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ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أوضح بيان لمكتب رئيس البرلمان العراقى، أن لقاء جمع الحلبوسي وبارزاني في أربيل وبحث مجمل الأوضاع والتطورات السياسية في البلاد، وضرورة فرض القانون وهيبة الدولة، وتوفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة المواطن.

وأوضحا أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية، وأن تتحمل مسؤولياتها في سبيل تجاوز التحديات وتخطي الأزمات، فضلاً عن ضرورة استمرار الحوار لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق العدالة المجتمعية.

 

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