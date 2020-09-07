شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 32 وفاة و2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب عن تسجيل 32 وفاة و2234 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى المغرب، مساء السبت عن تسجيل 1555 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لترتفع الحصيلة لـ 70160 حالة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليصل إجمالى الوفيات إلى 1329 حالة، وكذلك تسجيل 1446 حالة شفاء من الفيروس ليرتفع مجموع المتعافين إلى 53929، وفق البيان اليومى.

وأكدت وزارة الصحة المغربية ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسئولية.