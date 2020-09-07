شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: إخلاء سبيل 5 من مشاهير السوشيال ميديا المتهمين بغسل الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت النيابة العامة الكويتية مساء اليوم الأحد، بإخلاء سبيل 5 من مشاهير (السوشيال ميديا) في الكويت بكفالات متفاوتة، من أصل 16 متهمًا تم القبض عليهم، على خلفية البلاغات المقامة ضدهم من وحدة التحريات المالية، بالاشتباه في غسل الأموال وتضخم أرصدتهم البنكية.

وبدأت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها مع مشاهير (السوشيال ميديا) على دفعات منذ صباح اليوم، ووجهت إليهم اتهامات بغسل الأموال، على خلفية تضخم حساباتهم البنكية وأملاك بعضهم العقارية، وعدم تناسبها مع دخلهم المالي المدون في البنوك.

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وواجهتهم النيابة بالتحريات والحسابات البنكية والتقارير الصادرة من البنوك، وأنهم أقروا بصحة الحسابات الصادرة، غير أنهم أنكروا الاتهامات، مؤكدين سلامة مصادر أموالهم ومعلوميتها، وأنها نتيجة الإعلانات التجارية، بينما قدم بعضهم فواتير وعقودًا تجارية لإثبات مصدر ممتلكاته.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية تباشر تحقيقاتها مع بقية المتهمين خلال الأسبوع المقبل، ومواجهتهم بالاتهامات الموجهة اليهم.

وكانت النيابة العامة الكويتية قررت في أغسطس الماضي، منع سفر 16 من مشاهير (السوشيال ميديا) في الكويت، والتحفظ على حساباتهم وأملاكهم العقارية وسياراتهم ويخوتهم، إثر بلاغ من وحدة التحريات المالية بتضخم أرصدتهم البنكية.