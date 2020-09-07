وزير خارجية مالطا: موقف مصر من الأزمة الليبية مهم ونثمن ما تبذله من جهود لحل الأزمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيفاريست بارتولو، وزير الشئون الخارجية والأوروبية بجمهورية مالطا، إننا ندعم الحل السياسي في ليبيا، ومؤكدا، أن الحل لابد من وقف التدخلات الخارجية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأوضح وزير خارجية مالطا، أنه يجب الحفاظ على وحدة ليبيا وصون ثرواتها،وأننا نقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين. وتابع إيفاريست بارتولو، إن موقف مصر من الأزمة الليبية مهم للغاية ونثمن ما تبذله من جهود لإيجاد حل لهذه الأزمة.

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