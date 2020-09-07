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الكويت تدين الهجوم الإرهابى على دورية أمنية فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الكويت واستنكرت بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في مدينة سوسة شرقي تونس، وأسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة آخر.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الأحد، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسرة ضحية هذا العمل الإرهابي، سائلًا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يمن على المصاب بسرعة الشفاء والعافية، وأن يحفظ تونس من كل سوء ومكروه.

وأكد الشيخ نواف الأحمد موقف الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في تونس، مشددًا على أنها تتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقية عزاء مماثلة إلى الرئيس التونسي.

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