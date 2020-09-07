شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يدرس إغلاق المسجد الأقصى والحجة انتشار فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى إسرائيل اليوم (الأحد)، مناقشة خاصة حول إغلاق المسجد الأقصى، في ضوء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في القدس الشرقية وسط معارضة الأوقاف. وقالت القناة 12 الإسرائيلية أنه يدخل كل يوم جمعة، ما بين 18000 و22000 مصل إلى الأقصى وزعمت القناة أن الكثير منهم لا يتبعون الإرشادات، ويصلون بالقرب من بعضهم البعض، دون الحفاظ على مسافة ودون أقنعة.

وبعد أن أدرج منسق شؤون الكورونا لدى الحكومة الإسرائيلية، روني غامزو، أحياء البلدة القديمة المحيطة بالأقصى ضمن قائمة المناطق الحمراء، ثار التساؤل حول كيفية إغلاق كنيسة القيامة، وحائط البراق والمسجد الأقصى، في ظل الحساسيات الدينية.

وحسب التقرير فإن مجلس الأمن القومي، سيحاول اليوم إيجاد حلول عملية للجنة الوزارية للمناطق المحظورة.