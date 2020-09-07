شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السودانى يوضح حجم الخسائر بسبب الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، أن السودان أصبحت منطقة منكوبة نتيجة السيول والفيضانات الحالية، مؤكدًا أنه عدد المتضررين من الفيضانات وصل لحوالى نصف مليون نسمة.
وتابع: "أن نهر النيل سجل أعلى ارتفاع لمستوياته هذا العام، وذلك نتيجة الفيضانات والسيول الحالية، مقارنة بالأعوام الماضية، حيث سجل حوالى 17.26 أما اليوم فتخطى الـ35 بمستوياته".
وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الورقة والقلم مع الإعلامى نشأت الديهي، أنه من المتوقع انخفاض الفيضانات والسيول خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالسودان مذ الليلة الماضية.
وتابع المتحدث باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، سجل أعلى ارتفاع فى تاريخه وكان أعلى ارتفاع فيما مضى بلغ 17 .26 واليوم وصل لمستوى 35 وهذه مستويات تاريخية وغير مسبوقة.
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