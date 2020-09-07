شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا ليبلغ الإجمالى 7142 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأحد، تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7142 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6669 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 160 حالة، في حين يتابع 283 علاجهم في المستشفيات.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت، أنه جرى تسجيل 8 إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و134 إصابة.