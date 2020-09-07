شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى الحكومية فى العراق، اليوم الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.

وقالت فى بيان صحفي، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولى مساء اليوم ، بحسب "روسيا اليوم".

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وأشارت إلى أن "صاروخاً سقط على مرآب للعجلات فى المطار المدني، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية".

وأكدت الخلية، أن "انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة بغداد".