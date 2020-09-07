شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يفجرون 810 منازل فى 17 محافظة يمنية من 2014 حتى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة حقوقية يمنية، أن الحوثيين أقدموا على تفجير 810 منازل فى 17 محافظة يمنية، لمواطنين معارضين للمليشيات الحوثية، وذلك خلال الفترة من 1سبتمبر 2014 وحتى 30 يونيو 2020، حيث جاء ذلك في تقرير حمل اسم "حطام وآلام"، للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، والذي جرى الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، بمدينة مأرب، شرق اليمن.

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ووفقا لقناة العربية الحدث، فقد احتلت محافظة تعز المرتبة الأولى بعدد المنازل التي تم تفجيرها وتشريد الأسر منها، والتي بلغت (149) منزلا، تلتها محافظة البيضاء بتفجير (124) منزلا، ثم محافظة إب بتفجير(120) منزلا.

وتوزعت بقية المنازل التي فجرتها ميليشيا الحوثي بالترتيب حسب عددها الموثقة على محافظات حجة، لحج، ذمار، صنعاء، الضالع، مأرب، الجوف، عمران، شبوة الحديدة، أبين، وصعدة، وتم توثيق تفجير وهدم وحرق أربعة منازل في محافظتي عدن وحضرموت.