شكرا لقرائتكم خبر عن سودانى ينقذ كلاب صغيرة من الغرق فى مياه الفيضانات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تصرف إنساني، أنقذ مواطن سودانى عددا من الكلاب الصغيرة من الغرق في مياه الفيضانات والسيول، التى تجتاح العديد من المدن في السودان خلال الآونة الأخيرة، وأدت إلى تشرد الكثير من السودانيين إضافة إلى وفاة العشرات.



سوداني على متن قارب

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ترصد لحظة إنقاذ سوداني لنحو 3 كلاب صغيرة، حيث وضعها في القارب الخاص به حتى لا تغرق في مياه الفيضانات، وسرعان ما انتشرت هذه الصور على منصات السوشيال ميديا، حيث أشاد رواد مواقع التواصل بالتصرف النبيل لهذا الشخص.



سوداني وسط مياه الفيضانات

على صعيد أخر، أعلن العقيد شرطة عبد الجليل عبد الرحيم، المتحدث الرسمى باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، أن السودان أصبحت منطقة منكوبة نتيجة السيول والفيضانات الحالية، مؤكدًا أنه عدد المتضررين من الفيضانات وصل لحوالى نصف مليون نسمة.

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سوداني ينقذ كلاب من الفيضانات

وتابع: "أن نهر النيل سجل أعلى ارتفاع لمستوياته هذا العام، وذلك نتيجة الفيضانات والسيول الحالية، مقارنة بالأعوام الماضية، حيث سجل حوالى 17.26 أما اليوم فتخطى الـ35 بمستوياته".

وأضاف عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الورقة والقلم مع الإعلامى نشأت الديهي، أنه من المتوقع انخفاض الفيضانات والسيول خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالسودان مذ الليلة الماضية.

وتابع المتحدث باسم المجلس القومى للدفاع المدنى السودانى، سجل أعلى ارتفاع فى تاريخه وكان أعلى ارتفاع فيما مضى بلغ 17 .26 واليوم وصل لمستوى 35 وهذه مستويات تاريخية وغير مسبوقة.