شكرا لقرائتكم خبر عن 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى أربعة من المصابين بفيروس كورونا فى سوريا، بينما تم تسجيل 67 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 3171، وحسب الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة السورية يرتفع عدد الوفيات إلى 134، مقابل 730 حالة شفاء من أصل إجمالى الإصابات المعلنة، بعد الإعلان عن تعافى 15 حالة من المصابين.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، بقيت دمشق هى الأعلى في توزيع الإصابات المعلن عنها اليوم، إذ تم تسجيل 30 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 27 إصابة فى حلب، و3 إصابات فى كل من حماة، وطرطوس، وإصابتين في كل من حمص والسويداء.

أما الوفيات الأربع فتوزعت على اثنتين في دمشق، وواحدة في كل من حمص وحلب، وكانت وزارة الصحة السورية أعلنت أمس تسجيل 63 إصابة جديدة، وثلاث وفيات.