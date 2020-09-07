شكرا لقرائتكم خبر عن قصف حوثى بتسبب فى مقتل طفلة وامرأة شرقى محافظة تعز باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب قصف شنه الحوثيون على إحدى قرى مديرية ماوية شرقى محافظة تعز، جنوب غرب اليمن فى مقتل طفلة وامرأة اليوم الأحد، ووفقا لقناة العربية الحديث، فإن الحوثيين قصفوا قرية المرقب فى عزلة حوامرة بمديرية ماوية المحاذية لمديرية المسيمير بمحافظة لحج.

ووفقا للقناة، فإن القصف أسفر عن مقتل آسيا محمد الشجرى (55 عاما) وميسون وهيب العزيبى (8 سنوات). وأشارت القناة إلى أن القرية المستهدفة ليست فى نطاق المواجهة مع القوات الحكومية.