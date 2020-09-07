اخبار الخليج

هجوم صاروخى يستهدف مطار بغداد العسكرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى يستهدف مطار بغداد العسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية الحدث، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هجوما صاروخيا استهدف مطار بغداد العسكرى. وفى وقت سابق أكدت قيادة العمليات المشتركة فى العراق اليوم الأحد، التزامها بفرض القانون في جميع المحافظات التي تشهد انفلاتا أمنيا بسبب السلاح غير المنضبط، وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي وفقا لقناة "السومرية نيوز": "إن قيادة العمليات المشتركة نفذت عمليات أمنية في بغداد والبصرة، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وقامت بمطاردة وملاحقة الخارجين عن القانون".

وأكد أن العملية الأمنية حققت نتائجها، من خلال ما حصلت عليه من أسلحة وعتاد، فضلا عن إلقاء القبض على مطلوبين في تجارة المخدرات والإرهاب، وأضاف أن انطلاق العمليات الأمنية الأخيرة، جاء من أجل حصر السلاح بيد الدولة، فضلا عن فرض هيبة الدولة والقانون .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم صاروخى يستهدف مطار بغداد العسكرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا