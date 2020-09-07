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اشتباكات بين القوات الكردية وفصائل إرهابية بريف حلب فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، نشوب اشتباكات بين القوات الكردية وفصائل إرهابية بريف حلب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، قال مدير مركز "حميميم" للمصالحة فى سوريا، اللواء ألكسندر جرينكيفيتش، إن جماعة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة قصفت تجمعات سكانية فى محافظتى اللاذقية وحلب.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير مركز "حميميم" للمصالحة فى سوريا: "لقد سجلنا هجومين على قرية أورم الصغرى في محافظة حلب وبلدة كنسبا بريف اللاذقية، من مواقع يتركز فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

 

وأوضح مدير مركز "حميميم" للمصالحة في سوريا، أن قوات روسية أجرت دوريات في منطقة منبج بحلب، فضلا عن دوريات أخرى بالرقة والحسكة ودير الزور.

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