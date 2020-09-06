شكرا لقرائتكم خبر عن احمي خصوصيتك.. طريقة سهلة لضمان عدم كاميرا ومايك الأجهزة دون علمك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة حماية الخصوصية في المنزل، من خلال عملية تقييد عمل الكاميرا والمايك في أجهزة الكمبيوتر والجوال والآيباد.

وقال الحمادي، معلقا على المقطع “مع كثرة استخدام الأبناء للأجهزة؛ قد تعمل الكاميرا أو المايك دون علمه مما يضر خصوصيتك في المنزل!.. لذلك هذه أضمن الطرق لتقييد الكاميرا والمايك في أجهزة الكمبيوتر والجوال والآيباد كي لا تعمل إلا بعد إذنك، وبذلك تضمن عدم تشغيلها بدون علمك”.

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