لماذا تعد «السمنة» من عوامل الخطر لمضاعفات كورونا؟.. «الصحة» تجيب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت وزارة الصحة من خطورة السمنة والمضاعفات والمشاكل الصحية المرتبطة بها خاصة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. Advertisements وقالت الصحة، ردا على سؤال “لماذا تعتبر السمنة من عوامل الخطورة لمضاعفات فيروس كورونا الجديد؟ لما يصاحب السمنة من مشاكل صحية أخرى كالمشاكل التنفسية والالتهابات والسكري وأمراض القلب”. وأضافت وزارة الصحة أن هذه المشاكل الصحية بدورها تعتبر من عوامل الخطورة للإصابة بمضاعفات كورونا.

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