شكرا لقرائتكم خبر عن مداهمة مصنع منظفات مخالف وضبط 1200 عبوة مغشوشة بـ «عرعر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة التجارة، من ضبط عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية بالغش في سوائل ومواد التنظيف في محافظة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية. ونشر عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، وثق من خلاله مداهمة مراقبي وزارة التجارة، للشقية السكنية وضبط 1200 علبة معبأة ومعدة للبيع وكذلك عبوات ومواد كيميائية أولية. Advertisements

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