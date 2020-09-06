شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 7 أضرار للإفراط في تناول الشاي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يتربع الشاي على قائمة المشروبات المفضلة في العالم، ورغم العناصر الغذائية المهمة الموجودة به مثل مضادات الأكسدة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يتسبب في بعض الأضرار والآثار الجانبية، والتي نتعرف على أبرزها فيما يلي..



أسباب عدم الإفراط في تناول الشاي

1- التأثير على الحالة النفسية

الإفراط في تناول الشاي قد يؤدي إلى حدوث مشكلات نفسية مثل القلق والتوتر، وهذا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين مما يصيب الإنسان بالعصبية الزائدة، كما أن كثرة شرب الشاي يؤدي إلى حدوث اضطرابات النوم والأرق.

2- تقليل امتصاص الحديد

تشير الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من الشاي يومياً تؤدي إلى عرقلة امتصاص الحديد بالجسم، مما يؤدي إلى حدوث فقر الدم والأنيميا، ولهذا يجب التقليل من شرب الشاي.

3- اضطرابات النوم

يحتوي الشاي على الكافيين، وقد أكدت الدراسات أن تناول كمية كبيرة من الكافيين قادرة على منع إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن النوم، ولهذا الإفراط في الشاي يتسبب في حدوث اضطرابات في النوم والإصابة بالأرق.

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وذكرت دراسة نشرها موقع health line أن تناول حوالي 200 مليجرام من الكافيين قبل النوم بـ6 ساعات قادرة على التسبب في الأرق.

4- ارتفاع ضغط الدم

رغم أن الشاي يحتوي على الفلافونيدات والتي تعتبر من مضادات الأكسدة الهامة التي تساعد على التقليل من ضغط الدم المرتفع، إلا أن نسبة الكافيين الموجودة فيه اقادرة على حدوث ارتفاع مؤقت في معدل ضغط الدم، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة "Journal of Hypertension".

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5- التأثير على الجهاز الهضمي

تناول الشاي خاصة على الريق يؤدي إلى التأثير بشكل كبير على الجهاز الهضمي، حيث أنه يتسبب في حدوث المغص والألم الشديد بالمعدة مع حدوث الالتهابات، كما أنه يؤدي إلى الشعور بالغثيان فضلاً على الإصابة بالإمساك.

6- إجهاد القلب

الإفراط في تناول الشاي يؤدي إلى حدوث مشكلات قلبية، خاصة لمن يعانون من أمراض بالقلب والأوعية الدموية.

7- التأثير على الحمل

على المرأة الحامل التوقف عن شرب الشاي خلال فترة الحمل، حيث أثبتت الأبحاث أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى الإجهاض، إذ إن الكافيين يؤثر بشكل كبير على صحة الجنين.