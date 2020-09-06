صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن: "قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة"، بحسب ما ذكرت الوكالة.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
وأعلن التحالف يوم أمس الأول الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باتجاه المملكة العربية السعودية.
وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية، وذلك لمساعدة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في سعيها لاستعادة العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال وغرب البلاد الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وتسببت الضربات الجوية للتحالف؛ وكذلك القصف المدفعي المتبادل بين طرفي النزاع، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يطلقها المسلحين الحوثيين، في مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين في الجانبين؛ فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات كانت متجهة صوب السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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