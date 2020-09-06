شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يعلن عن تدمير 16 مخبأ للإرهابيين و30 قنبلة خلال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، عن تدمير 16 مخبأ للجماعات الإرهابية و30 قنبلة تقليدية الصنع خلال شهر أغسطس الماضي. وبحسب الحصيلة العملياتية للجيش الجزائري التي أعلنها اليوم، شهد أغسطس الماضي توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية وكشف وتدمير 16 مخبأ للإرهابيين و30 قنبلة تقليدية الصنع. وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية تم إحباط محاولة 202 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات و1012 محاولة هجرة غير شرعية، وفقا للحصيلة ذاتها.

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