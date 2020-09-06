شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يؤكد التزام الجيش الوطنى الليبى بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، أن المعركة في ليبيا بدأت تنتقل من الأرض إلى ساحات التفاوض.

وأضاف اللواء المسمارى، لسكاي نيوز عربية، أن قوات الجيش الليبى ملتزمون بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة، لافتا إلى أن المرتزقة التي يتم نقلهم إلى ليبيا عناصر خطيرة ومدربة.

وشدد المسمارى، على أن الجيش الوطني يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين في دولة خالية من الإرهاب.