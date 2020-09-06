شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف اليمنى يؤكد مليشيات الحوثى تحاول فرض نهج دينى ايرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف اليمنى الدكتور محمد العطية، أن مليشيات الحوثي تحاول فرض نهج دينى مستورد من إيران، حسبما ذكرت قناة قناة العربية الحدث ، التى أشارت أيضا الى أن ميليشيات الحوثى تضلل عناصرها بالحديث عن تحقيق انتصارات .

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى "إن ميليشيا الحوثى تتخذ من اتفاق ستوكهولم، ووقف إطلاق النار فى الحديدة دافعًا للتصعيد العسكرى فى المناطق الأخرى، وهو الأمر الذى لن نقبل به أبدا ولن يستمر"، وأكد الحضرمى - خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - حرص الحكومة على الوصول إلى سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها، لافتا إلى أن تعنت ميليشيا الحوثى واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقى لجهود المبعوث الأممي.

Advertisements