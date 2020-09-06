قطر تقرر إرسال مساعدات عاجلة للسودان‎

عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أبلغ رئيس الوزراء القطري، خالد بن خليفة، الأحد، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن رئيس الوزراء القطري أجرى اتصالا هاتفيا مع حمدوك أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا فيضانات السودان.

وأضافت: "ِأبلغ رئيس الوزراء القطري، حمدوك بتوجيهات أمير قطر بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة للسودان"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الأحد، وقع الهلال الأحمر السوداني ونظيره القطري، اتفاقية لمدة 5 سنوات، لتعزيز مواجهة السيول والفيضانات في البلاد.

والسبت، ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والأمطار، إلى 101 وفاة، و46 إصابة، منذ بداية فصل الأمطار الخريفية في يونيو/ حزيران الماضي.

وفي سياق متصل، وصلت طائرتان مصريتان إلى الخرطوم، الأحد، تحملان مساعدات إنسانية (خيام ومواد غذائية) تقدر بـ23 طن؛ لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

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فيما واصل منسوب النيل الارتفاع في الخرطوم ،الأحد، مسجلا 17.66 متر متجاوزراً أعلى رقم مسجل (17.20 ) بـ 40 سم، وفق بيان وزارة الري والموارد المائية.

ودعا البيان الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي شمال السودان اجتاحت مياه النيل "قرية مديني" جنوب المتمة بولاية نهر النيل حيث غمرت المياه القرية بأكملها مع انهيار كامل للمنازل.

وناشد مواطنو القرية حاكم نهر النيل تقديم الدعم اللازم من إيواء وغذاء، بحسب الوكالة الرسمية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن مجلس الدفاع والأمن، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية".

ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو، ويستمر حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات وسيولا واسعة.

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