استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في "إدلب"

أنقرة/الخليج 365 أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استشهاد جندي تركي متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم لإرهابيين بمحافظة إدلب السورية. وذكرت الدفاع التركية في بيانها، أن الجندي التركي استشهد رغم تقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة له. Advertisements وقدمت وزارة الدفاع في بيانها تعازيها لعائلة الشهيد، وللقوات المسلحة والشعب التركي. ومن جانب آخر نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رسالة تعزية في استشهاد الجندي التركي.

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