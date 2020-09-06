أردوغان: تحقيق السلام في ليبيا من مصلحة دول الجوار وأوروبا

أنقرة/الخليج 365

-الرئيس التركي:

-على رأس أولوياتنا تحقيق الاستقرار والوحدة السياسية لليبيا وحماية وحدة ترابها

-أكد على تضامن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة

-توافق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، أنّ تحقيق السلام في ليبيا يصب في مصلحة المنطقة، وفي مقدمتهم الدول الجارة وأوروبا.

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، دعا أردوغان المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف مبدئي في تحقيق السلام في ليبيا.

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وأكد البيان أنّ اللقاء بين أردوغان والسراج، كان مثمرا، بما يخص توافق الطرفين على تطوير العلاقات الثنائية، من أجل تحقيق السلام والأمن والرفاه للشعب الليبي.

وشدد أردوغان خلال اللقاء، على تضامن بلاده مع الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه على رأس أولويات تركيا هي تحقيق الوحدة السياسية لليبيا وحماية وحدة ترابها، وإعادة الاستقرار.

وبحسب البيان بحث أردوغان والسراج الخطوات المهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الميدانية في ليبيا والمنطقة.



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