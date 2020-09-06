الجيش الجزائري: التغيير الجذري انطلق ولم يعد شعارا فارغا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

قالت قيادة الجيش الجزائري، الأحد، إن قطار التغيير الجذري في البلاد انطلق، ولم يعد فقط شعارا فارغا، وذلك استجابة لمطالب الشعب، في إشارة إلى انتفاضة أجبرت عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل/نيسان 2019، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).

جاء ذلك في افتتاحية عدد سبتمبر/أيلول من مجلة الجيش، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر.

وتشكك قوى جزائرية معارضة في وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري، وتعتبر أن ما أعلن عنه من "ورشات إصلاح" هو مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

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وأضافت قيادة الجيش أن "العمل على نهج تجسيد طموح الشعب الجزائري في إقامة جزائر جديدة كمشروع وطني طموح، وليس مجرد شعار فارغ المضامين، طالما أن قطار التغيير الشامل والجذري، مثلما طالب به الشعب الجزائري، قد انطلق فعلا، يشق طريقه".

وتابعت أن هذا القطار واجه عقبات منها "الموضوعية، التي لم تكن في الحسبان، مثل جائحة كورونا، وأخرى مفتعلة تستهدف إذكاء التوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الوطني".

وتستعد الرئاسة الجزائرية للكشف عن النسخة النهائية لمشروع التعديل الدستوري وإحالته على البرلمان، قبل إجراء استفتاء شعبي حوله في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، التعديل الدستوري بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية وعد بها قبل وبعد وصوله سدة الحكم، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.