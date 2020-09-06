ماوراء الصمت

لماذا دائماً نطلب من الله أن يُلهمنا السكوت مهما بلغت حاجتنا للكلام ؟ لماذا أصبحنا نتلاشى الحوارات والاحاديث؟

نتلاشى أن يلاحظ احدهم كلماتُنا المخبأه نهرب بعيداً عن عالم المُجادلات ، نُفضل الصمت نحذر أن يربُت احدهم على كتفنا مُجبراً نبتعد عن تساؤلات الشفقه، نمضي قُدماً في سكك ايامنا الوعره ولانُبالي بكُل هذا الحُطام نصمُت لكي لانخوض الحرب في ساحاتِ التبرير بلا جدوا .

لماذا بالرغُم من كل هذا الثُقل نُفضل الصمت اياك ان تهزمك رغبتك فـ تتفوه أصمت مهما توجب عليك التحدُث اياك ان تُصبح هزيلاً وإن توجب عليك الكلام اذهب بكُل هذا الثقل الى الله تعود فارغاً من كُل هذا اللذي ضننته عبأً لازوال له الله أنت و مايكُنه صدرك الله لأحلامك وشتاتك الله لما كدسته الليالي الثقال في عيناك الله لذلك الشحوب اللذي رسمته الخيبات على جبينك الله لِكل هذا الخراب اذهب الى الله هُناك مُتسع لك ولقلبك.

اتعلم كيف تنهض بكُل هذا الثُقل على عاتقيك تعلم ان تكون انت الفصول الاربعه وتبدل خريفك بالربيع اياك ان ترضا الهزيمه تعلم كيف تستشعر ماهو جميل من حولك تمسك بذلك النور واياك ان تنطفئ عليك ان تكون ذلك الظل في صيف ايامك وإن جارت عليك لياليك وان توجب مُد يد العونِ لك ولا تنتظر أن تُمد لك هكذا تعلمنا حين سقوطنا لم يكُن هُناك احد كُنا نجدهم في اوقاتِ الضحكات اما في بؤسنا تنقطع كُل الايادي ويختفي الخِل والخلان تقودنا الايام دوماً لما لاتهواه الانفس تُرغما على الظحك بدلاً من البُكاء تُخيفنا فكرة انه لم يكُن بوسعنا أن نكون كما نُريد تُخيفنا فكرة انه ليس كُل مايتمناه المرء يدركه تُخيفنا فكره اننا غرباء بالرغم من وجود الكثير من حولنا تُخيفنا تقلُبات الايام ولكن وأن طالت الليالي العِجاف سنُدرك مانُريد ونتمنى ليس كُل الايام مُظلمه سيُرتب لنا الله مايُبهجنا هذا ماوعد به عباده الصابرين واقسم انه مع عسره يُسراً اتُخيفك دُنياك بعد هذا اياك والجزع ثُم اياك.