“صندوق الاستثمارات العامة” يطرح وظائف شاغرة

طرح صندوق الإستثمارات العامة، وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق،بالصندوق بمدينة الرياض، تحت مسيات الوظائف” مساعد الإستثمارات العامة”. واشترط الصندوق على المتقدمين، الحصول على درجة البكالوريوس فيما فوق، في تخصص “المالية، الإقتصاد، الهندسة، إدارة الأعمال، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات الصلة، كتابة التقارير باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مهارات العرض. ولمزيد من التفاصيل إضغط الرابط التالي: هنا

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