“توكلنا” يضيف 3 ميزات جديدة للتنبيه بوجود مخالطين ومتابعة الأطفال

حقق تطبيق “توكلنا” رقما قياسيا في عدد المستخدمين، وذلك خلال فترة وجيزة منذ إطلاقه قبل 4 أشهر، بعد تخطيهم حاجز 7 ملايين مستخدم.

وأعلن التطبيق إضافة 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس “كورونا” المستجد، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتتمثل الخدمات الجديدة في (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين) وهذه الأخيرة تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

وعزز التطبيق حضوره بين المستخدمين غير الناطقين بالعربية، من خلال خمس لغات جديدة إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية وهي (الهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية).

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وخدمة “الوضع الحذر” الجديدة تمكن المستخدم من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخالط.

وبشأن الأمان والسلامة في المناسبات الشخصية والاجتماعات الرسمية والفعاليات فإن خاصية إدارة التجمعات تمكن المستخدمين من تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لتجمعاتهم سواءً كانت (شخصية، أو حكومية، أو تجارية) من خلال إصدار التصريح والحصول على كود “QR” ليتمكن الزائرون من مسحه عند دخولهم المناسبة، ومن خلال ذلك سيضمن منشئ التصريح، سلامة الزائرين الصحية.

وأضاف التطبيق خدمة “رعاية التابعين” لتزيل عائق الخوف لدى أولياء الأمور من ترك أبنائهم يذهبون بدونهم، حيث تمكن هذه الخدمة أولياء الأمور من متابعة أطفالهم دون 15 عاما، وذلك من خلال إرسال طلب رعاية إلى حساب التابع في التطبيق، وبعد الموافقة يستطيع الولي استعراض موقع ومعلومات وحركة التابع.