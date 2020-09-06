الحكم بالقصاص من 3 إرهابيين في قضية “استراحة الحرازات”

قضت المحكمة الجزائية، اليوم، بحكم القصاص في 3 إرهابيين متورطين في قضية “استراحة الحرازات” بـ #جدة. وقالت المحكمة: الإرهابيون أيدوا داعش وخططوا لاغتيال رجال أمن. كما قضت المحكمة بسجن 6 أشخاص في القضية ذاتها.

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