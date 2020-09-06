شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن توفر 1066 وظيفة طبية للمواطنين فقط.. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة عن توفر (1066) وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للمواطنين فقط اعتباراً من يوم الاثنين 1442/1/19هـ ولمدة أسبوعين. وأوضحت الصحة، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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