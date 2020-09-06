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تحذيرات أمريكية .. كورونا سينتشر بشكل أكبر في الخريف والشتاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

تحذيرات أمريكية .. كورونا سينتشر بشكل أكبر في الخريف والشتاء

متابعات_ الخليج 365

قال المدير السابق لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، سكوت جوتليب، إن " الاجهاد الناتج عن الجائحة" يمثل خطرا إضافيا، مع اقتراب الولايات المتحدة من دخول فصلي الخريف والشتاء، عندما تكون الأمراض المعدية سهلة الانتشار بشكل أكبر.

 

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 وأضاف جوتليب في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" الذي تذيعه شبكه سي بي إس الأمريكية ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منها اليوم الأحد: "الأشخاص مرهقون.. وقد احتفظوا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والبقاء في المنزل لفترة طويلة، وتتضرر الشركات الصغيرة".

 

وذكر أن الجو البارد وقضاء مزيد من الأوقات في أماكن مغلقة يمكن أن يسمح للفيروس بالانتشار بشكل أكثر سهولة خلال الأشهر القادمة.

 

وعمل جوتليب مديرا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية لمدة عامين في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى أبريل 2019.

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