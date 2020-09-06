شكرا لقرائتكم خبر عن "جالية فلسطين بالإمارات" تستنكر حملة الإساءة والتحريض من أطراف فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن صدمتها واستنكارها العميق لحملات الإساءات والتحريض المستمرة وآخرها تلك التصريحات المشينة التي أدلت بها أطراف فلسطينية.

وأكدت الجالية الفلسطينية ، أن مثل تلك المواقف المنحرفة والتي تصدر تحت غطاء اجتماع للأطراف الفلسطينية، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية في دول الخليج العربي كما تستهدف وشائج الأخوة بين الفلسطينيين والشعوب الشقيقة في منطقة الخليج العربي .

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وأكدت الجالية الفلسطينية ، أنها كانت وستظل تبادل الأشقاء في الإمارات أسمى مشاعر الاحترام والوفاء دوما، ولن تسمح لأي شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التي تجمعها بالأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت وما زالت وستبقى قيادة وشعبا محبة لفلسطين وقضيتها العادلة.

وأعلنت الجالية ، بكل وضوح بأن لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية الفلسطينية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة، وذلك في إشارة لدولة الإمارات.