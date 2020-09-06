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سمير جعجع يطالب حزب الله بالكف عن التدخل فى شؤون الدول العربية بأمر إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنه بدلا أن يدخل حزب الله في كنف الدولة صار العكس، موضحا أنه بسبب اتفاق "مار مخايل" دخل لبنان عزلة عربية ودولية.

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية خلال مؤتمر صحفى عقده حزب القوات اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت، أنه لأول مرة بتاريخنا أصبح اللبناني ينتظر المساعدات، وسأل سمير جعجع حزب الله: هل تنتظر أن يموت اللبنانيون جوعا؟.

وتابع سمير جعجع: لا يمكن لحزب الله أن يستمر دون تغيير، موضحا أنه على حزب الله تسليم قرار الحرب والسلم للدولة، وأنه على حزب الله الكف عن تدخلاته في الدول العربية بأمر إيراني.

 

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