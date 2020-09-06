شكرا لقرائتكم خبر عن سياسية تونسية تؤكد حركة النهضة الاخوانية تهدد استقرار بلادنا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بدرة قعلول ، رئيس المركز الدولى للدراسات الاستراتيجية، أن الرئيس التونسى قيس سعيد ، على علم بالمؤمرات التي تقوم بها حركة النهضة الإخوانية التونسية ضد البلاد، مشيرة الى أن تصريحات قيس سعيد ، التى ذكر فيها أن هناك طبقات سياسية تريد إسقاط البلاد كان يقصد بها حركة النهضة.
وأضافت قعلول ، في تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن الرئيس التونسى ، يسعى لكسر عظام حركة النهضة ، موضحة أن الحركة الإخوانية أصبحت تهدد الأمن والاستقرار التونسى سواء على المستوى السياسى أو الأمني ، مشيرة إلى أنه خلال تنصيب حكومة هشام المشيشى ، اتهم قيس سعيد ، مباشرة أحزاب بعينها بإسقاط الدولة التونسية، مشددة على أن حركة النهضة لا تريد الاستقرار لتونس.
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