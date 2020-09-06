اخبار الخليج

سمير جعجع يطالب بتحقيق دولى شفاف فى انفجار مرفأ بيروت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سمير جعجع يطالب بتحقيق دولى شفاف فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن إهمال الطبقة السياسية دمر بيروت، متابعا: لن يأخذ أحد شيئا عن طريق التفجيرات، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده حزب القوات اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف سمير جعجع، أن ما نجم عن انفجار بيروت يفوق نتائج الحرب بسنوات، متابعا: نطالب بتحقيق دولي شفاف وموثوق بانفجار المرفأ، لافتا إلى أن دويلة داخل الدولة أدت للشلل وتدمير المؤسسات.

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية، أنه يجب أن يصبح سلاح الدولة هو الوحيد، موضحا أن حزب الله والتيار الوطني الحر أوصل البلاد إلى الواقع الحالي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمير جعجع يطالب بتحقيق دولى شفاف فى انفجار مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا