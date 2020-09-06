شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة العراقية فى تركيا تغلق مقرها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السفارة العراقية في تركيا، إغلاق مقرها حتى 14 سبتمبر الحالي. وأشارت قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إلى أن السفارة العراقية في تركيا أغلقت امام المراجعين بعد مخالطة أحد المراجعين المصابين بكورونا لموظفين في السفارة. الرئيس الروسي: وباء "كورونا" لم يغير الحياة بشكل جذري في البلاد

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