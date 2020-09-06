قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم باحات المسجد الأقصى وتنصب أجهزة إلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم باحات المسجد الأقصى، ونصبت "أجهزة إلكترونية" على أحد أسطح المسجد، بحسب وكالة الأنباء السعودية . ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، أنها رفضت فتح بوابة مئذنة "باب الأسباط" يوم الخميس الماضى لشرطة الاحتلال بهدف تركيب أجهزة إلكترونية. وأضافت أن شرطة الاحتلال حاولت مرّة أخرى فتح باب المئذنة اليوم لكنّ الحراس لم يسمحوا لهم بذلك، لتستدعى قواتها فى المكان وتقتحم المسجد من "باب الأسباط".

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