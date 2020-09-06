شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تعلق على مقطع التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تفاعلت شركة الكهرباء مع مقطع فيديو متداول تضمن التشكيك في صحة قراءة عداد أحد المشتركين.
وقالت الشركة، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول التشكيك بصحة قراءة عداد أحد مشتركينا الكرام، تفيد الشركة السعودية للكهرباء أنه تم إجراء الفحص الفني على عداد المشترك بتاريخ 31/8/2020م (حسب الصورة المرفقة)، وتبين سلامته”.
وأضافت شركة الكهرباء “أنه بعد مراجعة سجلات المشترك اتضح تراكم مبالغ لم يسددها المشترك منذ ٧ أشهر”.
وتابعت شركة الكهرباء “أنه لزيادة اطمئنان المشترك، تم إعادة فحص العداد بحضور المشترك بتاريخ 3/9/2020 (وتوثيق نماذج الفحص بالصور)، وإثبات صحة وسلامة العداد الخاص به، وتؤكد الشركة حرصها على موثوقية الخدمات المقدمة لكافة مشتركيها”.
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