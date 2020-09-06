شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تعلن مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص وغير الربحي. Advertisements وأوضح المتحدث باسم الوزراة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن إجازة اليوم الوطني ستكون يوما واحدا للقطاع الخاص و القطاع غير الربحي وهو يوم (6 صفر/ 23 سبتمبر) ويومين للقطاع العام وهما (6 -7 صفر/ 23-24 سبتمبر) مواعيد إجازة

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