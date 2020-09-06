شكرا لقرائتكم خبر عن موقع يتيح شراء قطع غيار جميع أنواع السيارات بأسعار منافسة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يبحث أصحاب وقائدي المركبات لطريقة سهلة للحصول على قطع غير بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار قطع السيارات. و نشر د. سليمان السمّٰاحي، الخبير والمستشار الاقتصادي، عبر حسابه في “تويتر”، رابطا لموقع إلكتروني يتيح شراء جميع أنواع قطع غيار السيارات بأسعار منافسة. Advertisements وقال السماحي: “في ظل ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات الجنوني وغير المُبرّر لدى وكلاء السيارات بالمملكة إليكم هذا الموقع الذي يوفر لك قطع الغيار لمختلف أنواع السيارات وبأسعار منافسة (اضغط هنا).

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