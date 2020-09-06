فيسبوك تختبر خاصية جديدة في واتساب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دأت شركة "فيسبوك"، المسؤولة عن تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب اختبار خاصية جديدة تمكن الأشخاص من تفعيلها وقت الإجازات ويطلق عليها اسم "وضعية الإجازة".



التحديث الجديد لـ"واتساب" يمكنه أرشفة الدردشات الخاصة بك، عند تفعيل وضعية الإجازة، وفقا لتقرير موقع "تايمز نيوز ناو".

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ولا تزال الخاصية حتى الآن قيد الاختبار، ومتاحة فقط في نسخة "واتساب بيتا" التجريبية عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ومتوقع أن تصل إلى كل مستخدمي المنصة في وقت لاحق.

وبتفعيل تلك الوضعية الجديدة سيتم تخصيص أرقام معينة لا يتم أرشفة دردشاتهم، وأن تصل رسائلهم من دون أي كتم أو توقف.

وعند إلغاء وضعية الإجازة على واتساب سيمكن للمستخدم مطالعة كل الدردشات والرسائل الفائتة عن طريق فتح أيقونة "الرسائل المؤرشفة"، لتجدها مرتبة حسب توقيتها وجهات الاتصال إذا كانت معروفة ومسجلة لدى المستخدم من عدمه.