النوم ساعة أثناء النهار يمكن أن يؤدي إلى الموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

خلص علماء من جامعة قوانغتشو الطبية في الصين إلى أن النوم أكثر من ساعة خلال النهار قد يؤدي إلى الوفاة.



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وجمع العلماء بيانات من أكثر من 20 ورقة علمية، وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شخصًا، كان 39% منهم ينامون أثناء النهار.

وأظهرت نتائج تحليل المعلومات أن الأشخاص الذين ينامون بانتظام لأكثر من ساعة خلال النهار، معرضون لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تزيد على 34%، وخطر الوفاة لأي سبب بنسبة تزيد على 30%، وفق مجلة "MedicalXpress".

ووفقا للعلماء، بحسب وكالة سبوتنك للانباء فإن النوم لأي فترة أثناء النهار تزيد من خطر الوفاة بنسبة 19%. وأشار العلماء إلى أن العلاقة بين النوم وخطر الموت كانت أقوى لدى النساء وكبار السن، حيث بلغت النسبة 22% و17% على التوالي.