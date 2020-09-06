وكالة: وفد روسي رفيع المستوى برئاسة بوريسوف يصل دمشق... صور

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف وصل إلى مطار دمشق الدولي في زيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات".
وأضافت الوكالة "كان في استقبال بوريسوف والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعدد من مسؤولي الخارجية بالإضافة إلى السفير الروسي بدمشق الكسندر يفيموف".
وتابعت "من المقرر أن يجري الوفد الروسي مباحثات ثنائية واقتصادية مع المسؤولين في سوريا خلال اليومين القادمين بهدف استكمال مباحثات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي التي عقدت اجتماعها الثاني عشر في موسكو خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي برئاسة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وبوريسوف".
يذكر أنه تم خلال اجتماع العام الماضي توقيع البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.
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