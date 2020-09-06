الكويت.. القبض على ضابطين في "مؤامرة" تمس "الأمن القومي"

الكويت / الخليج 365

أحبطت السلطات الكويتية، "مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي" للبلاد، بحسب صحيفة "القبس" (خاصة) الأحد.

ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني لم تسمه إن السلطات ألقت القبض على ضابطين "يشغلان موقعين حساسين".

وأضاف أن النيابة العامة بدأت التحقيق مباشرة معهما، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سرقا مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت، عام 2019.

وتابع المصدر أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وسربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث تواصلا مع أطراف في لندن.

ولم يصدر على الفور تعقيب من السلطات الكويتية بشأن ما نشرته صحيفة "القبس".

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ونشر نشطاء كويتيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، في أغسطس/آب الماضي، ما قالوا إنها تسريبات مصورة تتضمن قيام ضباط بجهاز أمني في وزارة الداخلية بالتجسس على حسابات تواصل اجتماعي خاصة بمواطنين ونواب في مجلس الأمة (البرلمان).

كما نشروا ما قالوا إنها تسريبات تتعلق بالتحقيق، في 2018، مع نجل رئيس الوزراء السابق، صباح جابر المبارك الصباح، بتهمة غسل أموال، نظرا لتضخم ثروته بمبالغ تتجاوز مليار دولار.

وبشأن إلقاء القبض على الضابطين، قال النائب رياض العدساني، في تصريح صحفي، "سنكشف حقائق، فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".

وتابع العدسان: "من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها، فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل".

وتدور قضية "الصندوق الماليزي" حول احتمال ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في غسل أموال الصندوق السيادي الماليزي، لصالح كل من رجل الأعمال الصيني- الماليزي، جو لو، ورئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبد الرزاق (2009- 2018)، الذي أُدين في ماليزيا بتهم فساد واختلاس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.