الجيش الوطني السوري يحبط عملية إرهابية في رأس العين

رأس العين / الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني السوري، الأحد، من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المدنيين في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت مصادر في الجيش الوطني السوري، لمراسل الخليج 365، إن القوات الأمنية تمكنت من ضبط دراجة نارية مفخخة بمواد متفجرة، في مركز مدينة رأس العين.

وأكدت المصادر، توقيف مالك الدراجة النارية للتحقيق معه.

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ويرجح الجيش الوطني السوري، وقوات الأمن بالمنطقة، وقوف تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وراء التفجير.

ويحاول عناصر التنظيم الإرهابي بين الفينة والأخرى، التسلل إلى منطقتي رأس العين وتل أبيض وشن هجمات إرهابية من نقاط تمركزهم في مدينتي "عين عيسى" و"تل تمر"

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

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