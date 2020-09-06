مسؤولة فلسطينية تدين مصادرة إسرائيل موقعين أثريين بالضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أدانت مسؤولة فلسطينية، الأحد، قرار إسرائيل مصادرة موقعين أثريين، شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في بيان، إن "قرار الاحتلال مصادرة موقعي خربة (دير سمعان) ودير (قلعة) بمحافظة سلفيت، يأتي في إطار سياسته لنهب وسرقة الموروث الحضاري والتاريخي والديني الفلسطيني".



وأضافت عشراوي أن "هذا القرار الخطير يهدف لضم الموقعين إلى مستوطنات غير شرعية محيطة بهما".



ودعت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، إلى حماية التراث الفلسطيني، ومواجهة "سرقته من الاحتلال".



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والسبت، أعلن محافظ سلفيت عبد الله كميل، في تصريحات صحفية، مصادرة السلطات الإسرائيلية لموقعي خربة "دير سمعان"، ودير "قلعة" الأثريين بالمحافظة.



وقال كميل إن "سلطات الاحتلال نشرت إعلانا مكتوبا باللغة العبرية يفيد بالاستيلاء على الموقعين".



ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل زادت في السنوات الأخيرة من وتيرة مصادرة الأراضي والبناء الاستيطاني في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بشكل متسارع.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.