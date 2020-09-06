حكم نهائي غير مسبوق.. الإعدام لـ5 "حوثيين" في اليمن

اليمن/ الخليج 365

أصدرت محكمة عسكرية يمنية، الأحد، حكما نهائيا بإعدام 5 "حوثيين"، أدينوا بتهم بينها تنفيذ عمليات اغتيال بحق عناصر من الجيش.

وهذا هو أول حكم بإعدام حوثيين من نوعه منذ اندلاع الحرب في اليمن، قبل أكثر من خمسة أعوام، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي.

وقال الجيش، في بيان، إن "المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب (شرق) أصدرت حكما نهائيا بالإعدام تعزيرا ضد خلية تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة، المدعومة من إيران، متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباطا في الجيش".

وأوضح أن "المتهمين أدينوا أيضا بالاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش"، إضافة إلى "تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب".

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بينما برأت المحكمة متهما سادسا في الخلية، التي تم إلقاء القبض على أفرادها في وقت سابق من العام الجاري، بحسب البيان.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

ودفعت الحرب المستمرة ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.