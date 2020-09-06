أردوغان يستقبل السراج في إسطنبول

إسطنبول/الخليج 365 استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج في قصر وحيد الدين بإسطنبول. وأفاد مراسل الخليج 365 أن اللقاء استمر بين الجانبين لنحو ساعتين و 35 دقيقة. يأتي ذلك في وقت تستضيف فيه مدينة "بوزنيقة" المغربية مشاورات جديدة بين الفرقاء الليبيين، بهدف تبادل وجهات النظر حول إيجاد حل للأزمة الليبية.

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